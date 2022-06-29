Talas'ın kültür sanat projeleri Ankara'da konuşuldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Ankara'da bir araya geldi.

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  • 29.06.2022 13:45
  • Güncelleme: 29.06.2022 18:04
Talas'ın kültür sanat projeleri Ankara'da konuşuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Ankara’da bir araya geldi.

Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlerin de hazır bulunduğu görüşmede Talas’ta gerçekleştirilecek sosyal kültürel projeler ile sanatsal faaliyetler üzerinde duruldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrenci şehri Talas’ın kültür sanat hayatını daha da renklendireceklerini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve kültür sanat ekibimizle birlikte güzel ilçemizde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin yoğun şekilde yaşadığı Talas’ın kültür sanat hayatını daha da çeşitlendirerek renklendireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kültür sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdüreceklerini ifade ederek, gerek yaz döneminde gerekse tüm yıla yaygın vaziyette önemli çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.

İHA

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