Libya Heyeti'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Libya'nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata'nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindeki heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

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  • 29.06.2022 13:28
  • Güncelleme: 29.06.2022 13:34
Libya Heyeti'nden Vali Çiçek'e ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Libya’nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindeki heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Libya Konsolosluğu’nda görevli diplomat Cem Sucu, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve iş insanları katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gökmen Çiçek, “İlimize hoş geldiniz. Kayseri olarak şehrinizle ve farklı ülke şehirleriyle aramızdaki ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Ziyaretiniz sıra-sında göreceksiniz ki, Kayseri, tarihi, kültürel, sosyal ve sanayi alanında gelişmiş bir şehir. Bizlerde ziyaretiniz sırasında sizlere her konuda yardımcı olacağız” dedi

Heyet adına konuşan Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri de, “3 gün boyunca, Kay-seri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Serbest Bölge’de fabrikaları gezerek, yatırımcılarla bir araya geleceğiz ve fabrikalarda incelemelerde bulunacağız. Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanında gelişmiş bir şehir olduğunu biliyoruz. Bizlerde buradaki iş insanlarının tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı bilgi alışverişi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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İHA

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