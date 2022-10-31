Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali, tiyatrocu, sunucu ve şair İbrahim Sadri'nin muhteşem yorumuyla gerçekleşen şiir dinletisiyle sona erdi. 3 gün süren festivali değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Yazarlar, bilim insanları, çocuk atölyeleri ve konserle dolu dolu bir festival geçirdik' dedi.

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  • 31.10.2022 13:41
  • Güncelleme: 31.10.2022 14:15
Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali, tiyatrocu, sunucu ve şair İbrahim Sadri’nin muhteşem yorumuyla gerçekleşen şiir dinletisiyle sona erdi. 3 gün süren festivali değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yazarlar, bilim insanları, çocuk atölyeleri ve konserle dolu dolu bir festival geçirdik” dedi.

Talas’ta bu yıl ilki gerçekleşen Talas Festivali rüzgârı sona erdi. Birbirinden farklı etkinliklerle kültürden sanata, akademik çalışmalardan konserlere kadar her yaşa hitap eden festival kapılarını ilk gün ’Bosna Kapılarını Açın’ sergisiyle araladı. Daha sonra günün diğer programlarında gençlere rol model olacak isimlerin buluşmaları gerçekleşti. Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Gri Koç Akademi kurucusu youtuber ve yazar Gökhan Müftüoğlu ile MusCar kurucusu Mustafa Akan gibi isimlerin buluşmalarıyla hareketlenen festival, aynı akşam türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan’ın muhteşem konseriyle devam etti. Festival çerçevesinde ikinci gün ise Cumhuriyet Bayramına özel hazırlanan etkinliklerle hız kazandı. 7/24 Kütüphanede düzenlenen günün ilk programında ‘100 Yıl Konuşmaları’ çerçevesinde edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Narlı tarafından edebiyatımızın bir asrı masaya yatırıldı. ’Türkiye’nin Gençleri Türkiye’yi Konuşuyor’ programında ise radyocu ve youtuber Adem Metan, şair, senaryo yazarı ve tv programı sunucusu İsmail Kılıçarslan ile edebiyatçı yazar Selahattin Yusuf, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da yer aldığı salonda tecrübelerini gençlerle paylaştı. Günün bir başka programında ise Atatürk Bulvarında cumhuriyetin 99. yılı münasebetiyle 7’den 70’e herkesin katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı. İkinci günün sonunda ise Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz’ın sahne aldığı konserde Cumhuriyete özel şarkılar dinleyicilerden tam not aldı. Her yaştan sanatsevere hitap eden programların yer aldığı Talas Festivalinin üçüncü günü çocuklara yönelik taş boyama, puzzle, çim adam, nostaljik oyuncak gibi atölyeler ve Kaptan Pengu tiyatrosuyla devam etti. Aynı gün ünlü psikiyatr ve yazar Prof. Dr. Erol Göka ve yazar Selahattin Yusuf, moderatörlüğünü Rıdvan Tulum’un yaptığı ‘Hangi Romanda Yaşıyoruz’ programıyla gençlere fikir ve düşünce dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Bir başka programda ise tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk programıyla tarih dolu bir söyleşi düzenledi. Bir diğer programda da felsefe, bilim tarihçisi ve yazar İhsan Fazlıoğlu ile Cins Dergisi editörü Yusuf Genç, ’Amaç ve Çanta: Hayata Hazır Olmanın Diyalektiği Üzerine’ edebiyat dünyasıyla ilgili görüşlerini gençlerle paylaştı. Günün ve festivalin son programında şair İbrahim Sadri’nin seslendirdiği şiirlerle Erciyes Kültür Merkezini dolduran dinleyiciler şiir ve ezgiye doydu. Duygu dolu programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "İbrahim Sadri şiir programını dinleyerek Talas Festivalini tamamlamış oluyoruz. Üç gün boyunca yazarlar, bilim insanları, çocuk ve meslek atölyeleri ile konser olmak üzere dolu dolu bir festival geçirdik. Bir şehrin büyüklüğü, binalarının büyüklüğüyle değil kültürüyle, sosyal hayatıyla ve medeniyete verdiği hizmetlerle anılır. O nedenle kadim bir şehir olan Kayseri’nin kadim bir ilçesi olan Talas’ta böyle bir etkinliği yaparken öncelikle kültür ve sanat ağırlıklı düşündük. Vatandaşlarımıza festivalimize olan ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Emek veren sanatçılara ve personelimize de teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı nice yüzyıllara erişsin. 100. yılda Talas Festivalinin ikincisini yapacağız. Seneye çok güzel programlarla vatandaşımızla buluşacağız. Coşkulu bir şekilde cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız” dedi.

Vatandaşlar da programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Her yönüyle dolu dolu bir üç gün geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar, şarkılar, türküler, şiirler, açık oturumlar, fikir ve düşünce oturumları ve çocuklara yönelik eğlencelerle muhteşem bir festival yaşadıklarını ifade etti.

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İHA

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