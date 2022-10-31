KTO Başkanı Gülsoy İle Meclis Başkanı Arslan TOGG Tanıtım Törenine katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un Gemlik Kampüsü'nde banttan indirilmesi töreninde tarihe şahitlik etti. Seri üretim bandından çıkan ilk TOGG ile 60 yıllık hayalin vücut bulduğunu belirten Başkan Gülsoy, 'TOGG ülkemizin yüz akı bir atılımın adıdır. TOGG, hepimiz için bir gururdur. İstihdam ve ihracatımıza da büyük katkı verecek olan TOGG, ülkemizin ulaştığı gelişmişlik düzeyinin bir göstergesidir. Yolun açık olsun TOGG' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ
  • 31.10.2022 13:06
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:16
KTO Başkanı Gülsoy İle Meclis Başkanı Arslan TOGG Tanıtım Törenine katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un Gemlik Kampüsü’nde banttan indirilmesi töreninde tarihe şahitlik etti. Seri üretim bandından çıkan ilk TOGG ile 60 yıllık hayalin vücut bulduğunu belirten Başkan Gülsoy, “TOGG ülkemizin yüz akı bir atılımın adıdır. TOGG, hepimiz için bir gururdur. İstihdam ve ihracatımıza da büyük katkı verecek olan TOGG, ülkemizin ulaştığı gelişmişlik düzeyinin bir göstergesidir. Yolun açık olsun TOGG” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un Bursa Gemlik Kampüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildiği törene katılarak tarihi ana şahitlik etti. Başkan Gülsoy ile Meclis Başkanı Arslan, tören öncesi Gemlik Kampüsünü gezerek yerli ve milli otomobilimiz TOGG’u yakından inceledi. Ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayalin ürünü olan TOGG’un ilk prototipine de isimlerini yazarak imzalarını attı.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan TOGG’un seri üretim yapacak kampüsü hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy şunları söyledi:

“Bir otomobilden fazlası için yola çıkan TOGG ’un Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. TOBB çatısı altında 365 oda ve borsa başkanları olarak bizlerde bu tarihi güne şahitlik etmek amacıyla törene katıldık. Ülkemizin ulaştığı gelişmişlik seviyesini yakından görmek bizler için gurur kaynağı oldu. Cumhuriyeti böyle bir gurur projesiyle kutlamak hepimiz için ayrı keyifti. TOGG milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak bir proje. Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. Atamızın söylediği gibi Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak TOGG’da ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adı olmuştur. Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda değerli fikirleri hayata geçirme noktasında önemli bir atılım olmuştur. TOGG önümüzdeki yıllarda da istihdam açısından da büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. Yerli ve milli otomobilimiz ihracat pazarları açısından marka değeri olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak Babayiğitlerimizi, mühendislerimizi ve emeği olan tüm tasarım, üretim ekibini tebrik ediyoruz. TOBB çatısı altında 365 oda ve borsamızın da paydaşı olduğu TOGG’un seri üretime başlamasında, ilk günden beri büyük emeği ve gayreti olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioglu’na tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. “Tekerine taş değmesin, yolun açık olsun TOGG” diyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Fenerbahçe’nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

DAHA FAZLA
Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Başkan Narin, Kayseri halkını 2'nci Olağan Kongre'ye davet etti

Başkan Narin, Kayseri halkını 2’nci Olağan Kongre’ye davet etti

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı