KTO Başkanı Gülsoy İle Meclis Başkanı Arslan TOGG Tanıtım Törenine katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un Gemlik Kampüsü’nde banttan indirilmesi töreninde tarihe şahitlik etti. Seri üretim bandından çıkan ilk TOGG ile 60 yıllık hayalin vücut bulduğunu belirten Başkan Gülsoy, “TOGG ülkemizin yüz akı bir atılımın adıdır. TOGG, hepimiz için bir gururdur. İstihdam ve ihracatımıza da büyük katkı verecek olan TOGG, ülkemizin ulaştığı gelişmişlik düzeyinin bir göstergesidir. Yolun açık olsun TOGG” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un Bursa Gemlik Kampüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildiği törene katılarak tarihi ana şahitlik etti. Başkan Gülsoy ile Meclis Başkanı Arslan, tören öncesi Gemlik Kampüsünü gezerek yerli ve milli otomobilimiz TOGG’u yakından inceledi. Ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayalin ürünü olan TOGG’un ilk prototipine de isimlerini yazarak imzalarını attı.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan TOGG’un seri üretim yapacak kampüsü hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy şunları söyledi:

“Bir otomobilden fazlası için yola çıkan TOGG ’un Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. TOBB çatısı altında 365 oda ve borsa başkanları olarak bizlerde bu tarihi güne şahitlik etmek amacıyla törene katıldık. Ülkemizin ulaştığı gelişmişlik seviyesini yakından görmek bizler için gurur kaynağı oldu. Cumhuriyeti böyle bir gurur projesiyle kutlamak hepimiz için ayrı keyifti. TOGG milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak bir proje. Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. Atamızın söylediği gibi Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak TOGG’da ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adı olmuştur. Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda değerli fikirleri hayata geçirme noktasında önemli bir atılım olmuştur. TOGG önümüzdeki yıllarda da istihdam açısından da büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. Yerli ve milli otomobilimiz ihracat pazarları açısından marka değeri olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak Babayiğitlerimizi, mühendislerimizi ve emeği olan tüm tasarım, üretim ekibini tebrik ediyoruz. TOBB çatısı altında 365 oda ve borsamızın da paydaşı olduğu TOGG’un seri üretime başlamasında, ilk günden beri büyük emeği ve gayreti olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioglu’na tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. “Tekerine taş değmesin, yolun açık olsun TOGG” diyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”