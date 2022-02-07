Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

2022 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

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  • 07.02.2022 13:48
  • Güncelleme: 07.02.2022 14:54
Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Talas Belediyesi’ne müracaat ediliyor. 3516 sayılı Ölçüler ve Tartılar Kanunu’na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan muayene için başvurular 1 Ocak 2022 ve 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacak.

Yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı aranmıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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