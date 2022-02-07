Büyükşehir 'Türkü Dağarcığı' Konseri düzenleyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği önem kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından ücretsiz 'Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri' düzenlenecek.

PAYLAŞ
  • 07.02.2022 13:44
  • Güncelleme: 07.02.2022 14:55
Büyükşehir 'Türkü Dağarcığı' Konseri düzenleyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği önem kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından ücretsiz ‘Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri’ düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri dalında ödüle layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da birçok önemli etkinliğe imza atacaklarını vurgulayarak, “Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de öncü olmaya ve birbirinden güzel etkinliklerle, vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenecek Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri’ne tüm Kayserilileri davet ederek, “Türkü bizim en köklü, en güzel değerlerimizden biri. Bu alanda çok değerli sanatçılar yetiştirdik. Birçok kıymetli sanatçımızı da ebediyete uğurladık ne yazık ki. Vefat etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Türkü gibi yüreklere dokunan bir sanatımız var ve bu değere sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Konservatuarımızla da bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk türkü söyler, en güzel türküyü de Türk söyler diyoruz ve konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, 19 Şubat Cumartesi saat 19.00’da gerçekleşecek konserde, birbirinden güzel türküler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Namık Kemal Bilgin’in şefliğinde yankılanacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

DAHA FAZLA
TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

Milletvekili Ataş:' Sizleri bir kez daha uyarıyoruz'

Milletvekili Ataş:' Sizleri bir kez daha uyarıyoruz'