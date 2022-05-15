Talas Belediyesi'nden Ali Dağı'na fidan dikimi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede görevli personelle Ali Dağı'nda fidan dikerek 2022 yılı ağaçlandırma programını başlattı.

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  • 15.05.2022 10:14
  • Güncelleme: 15.05.2022 12:27
Talas Belediyesi'nden Ali Dağı'na fidan dikimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede görevli personelle Ali Dağı’nda fidan dikerek 2022 yılı ağaçlandırma programını başlattı.

Personelin çocuklarıyla katıldığı törende konuşan Başkan Yalçın, Ali Dağı’nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek; “Talas Belediyesi olarak Ali Dağı’nda iki yıldan beri yılın 365 günü ağaç dikiyoruz. Ağaç dikme ekibimiz burada neredeyse 7/24 çalışıyor. Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru’nda yürüyenler bize ‘Burası Karadeniz gibi olmuş. Teşekkür ederiz başkanım’ dediler” diye konuştu. Ali Dağı’nın yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ayrı bir öneme kavuşacağını belirten Başkan Yalçın; “Sayenizde burası şehrin rehabilitasyon merkezi olacak. Ormanda yürüdüğünüzde vücudunuz her türlü rehabilitasyonu almış oluyor. Bu nedenle Ali Dağı’nın Kayseri için ayrı bir önemi olacak. Avrupa’da bu tip yerlere ağaçlandırma merkezi yerine rehabilitasyon merkezi deniliyor” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, şimdiye kadar esnaftan öğrencilere, vakıflardan ve derneklere kadar birçok meslek grubuyla bölgede ağaçlandırma faaliyeti yaptıklarını ifade ederek; “Bu kez de sezonu başlatma çalışmamızı personelimizle yapalım dedik. Hepimizin bir dikili ağacı olsun istedik. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Geleceğimiz olan yavrularımıza güzel bir çevre bırakmak için yaptığımız bu çalışmaların devamı gelecek” dedi.

Bine yakın çeşitli cinslerdeki fidanın toprakla buluştuğu etkinliğin sonunda personele simit çay ikram edildi.

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İHA

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