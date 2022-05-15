Asırlık geleneği böyle yaşattılar, hem izlemeye hem tadına doyulmadı

Sivas'ta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda kadınların davetlileri ikram edilmek üzere geleneksel yöntemlerle gözleme hazırlaması renkli görüntüler oluşturdu.

PAYLAŞ
  • 15.05.2022 10:10
  • Güncelleme: 15.05.2022 10:10
Asırlık geleneği böyle yaşattılar, hem izlemeye hem tadına doyulmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda kadınların davetlileri ikram edilmek üzere geleneksel yöntemlerle gözleme hazırlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta Ziraat Odası Tarafından ‘Çiftçiler Günü’ dolayısı ile bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan davetlilere geleneksel yöntemlerle hazırlanan gözleme ikram edildi. Ekip çalışması ile hazırlanan gözlemeler renkli görüntüler oluşturdu. Davetliler bölgede; gilik, loluk ve harçtan olarak ta adlandırılan bölgeye has gözlemelerin hem izlemeye hem de tadına doyamadı.

Ekip çalışması gerektiriyor

Bölgede ağırlıkla gilik olarak adlandırılan Sivas’a has gözleme türü asırlardır mahalle aralarında ekip çalışması ile pişiriliyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün açılmaya başlanan hamurlar içlerine konulan harçlarla pişmeye bırakılıyor. Piştikten sonra sıcak ekmeğe sürülen tereyağıyla tüketiliyor. Patatesli, pancarlı, çökelekli, kıymalı olarak pişirilen gözlemelerin özelliğini yitirmemesi için ekip çalışması şart. Hamur aşamasından pişme aşamasına kadar zaman kaybedilmemesi gerektiği için her aşama farklı bir elden geçiyor.

Tek kişi yapamaz

Gözleme yapımının aşamalarından bahseden Mevlide Mert, “ Bizde adet böyledir, toplanır yaparız sonra yeriz. Yuha ekmeği yaparız, gözleme yaparız sonra toplanır yeriz. Ispanaklı, pancarlı, patatesli, kıymalı yaparız. Hamurunu tuzlu suyla yoğururuz akşamdan, ununu eleriz, tepsilere dizeriz yumakları sabaha da hazır oldu başladık yapmaya. Etli olanın içerisinde mayonuz, soğan çökeleklinin içine mayonuz, yeşil soğan doğrarız tuz ve zeytin yağ koyarız. Birisi açıyor, birimiz yapıyor, diğerleri pişiriyor en son yağlanıyor. Bu yiyeceğin yapım aşaması bu. Kolay bir yemek olmadığı için tek kişi yapamaz 4-5 kişi yapıyoruz” dedi.

Herkesin farklı bir görevi var

Ekip çalışmasında hamurlara harç koyma görevini üstlenen Jale Yıldız, “ Ben gözlemelerin içini diziyorum. Biz bunları kıymalı, patatesli, çökelekli, ıspanaklı, yapıyoruz. Pandemiden dolayı geçen sene yapamadık ama bu sene yapıyoruz. Herkes birbirine yardım ederek yapıyoruz. Bizim kendi tandırlarımız var orada da yoğurup yapıyoruz arkadaşlarla. Hep beraber toplanıp yuha yaparız, gözleme yaparız. Bu yemek tek başına olmaz biri pişirecek, birisi içini dizecek, birisi açacak. Komşularla birbiriyle yardımlaşarak yapıyoruz.” dedi.

Asırlardır böyle yapılıyor

Bu geleneğin asırlık olduğunu belirten Fadime Polat, “Bu aslında yöresel bir yemektir ve asırlarca yapılmıştı. Bizim amacımız çeşit çeşit yemekler sunmaktır. Çökelekli, patatesli, pancarlı yaparız. Bazı yerlerde bazlama denir, bazı yerlerde içerisinde bulunan harçtan alır patates, çökelekli, pancarlı denir. Gilik veya loluk dendiği de oluyordur. İç Anadolu bölgesi hamur işini iyi bilir, Sivas hamur işiyle ünlüdür” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Berna Gözbaşı: Bazı işadamlarımız final maçı için otobüs pazarlığı yapıyor

Berna Gözbaşı: Bazı işadamlarımız final maçı için otobüs pazarlığı yapıyor

Talas'ta trafik magandaları terör estirdi

Talas’ta trafik magandaları terör estirdi

Glokom sincice ilerleyip körlüğe yol açabiliyor

Glokom sincice ilerleyip körlüğe yol açabiliyor

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

Başkan Büyükkılıç hemşire ve ebelerle buluştu

Başkan Büyükkılıç hemşire ve ebelerle buluştu

Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy okulları yeniden açılabilecek

Köy okulları yeniden açılabilecek

Dernek Başkanı Ömer Yazıcı: 'Veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz'

Dernek Başkanı Ömer Yazıcı: “Veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz”

DAHA FAZLA
Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı

Serbest Bölge yeni proje ve yatırımlarla gelişiyor

Serbest Bölge yeni proje ve yatırımlarla gelişiyor

'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi

'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi