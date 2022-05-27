Talas Belediyesi kendi yolunu çizecek

Talas Belediyesi, şehir içi yol çizgi uygulamaları için ergonomik olarak tasarlanan kendinden yürür yol çizgi aracı satın aldı. Saatte 20 kilometre hızla gidebilen araç, 100 litre sentetik yol boyası ve 30 kilogram cam tozu ile yol çizgisi atabilme kapasitesine sahip.

DAR ALANDA ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ

Yollarda eksen çizgisi (orta), banket şeridi (sağ-sol) ve kavşak çizgilerinin (kama) boyanmasında kullanılacak araçtan, ayrıca küçük olması nedeniyle yaya yollarının boyanmasında da yararlanılacak.

Talas Belediyesi’nde görevli trafik ekipleri bir yandan yeni aracın kullanımıyla ilgili eğitim alırken, diğer yandan da ilçedeki yollarda uygulama yapmaya başladı. Daha önce dışarıdan hizmet alımı yoluyla yapılan yol çizgi çalışmaları, bu araçla belediye tarafından daha hızlı ve pratik olarak sürdürülecek.

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, yollarda faaliyet gösterecek yol çizim aracının, ilçe yollarının trafik güvenliği ve konforlu ulaşımına katkı sağlayacağı belirtildi.