Benzin ve motorine bir zam daha

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve motorine bir gün arayla ikinci zam beklentisi oluştu. Zam sonrası benzinin litre fiyatı 25 lirayı aşacak.

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  • 27.05.2022 11:46
  • Güncelleme: 27.05.2022 11:46
Benzin ve motorine bir zam daha

Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünleri de aşağı yukarı yönlü dalgalanıyor. Son gelişmeler sonrası Brent petrolün varil fiyatı 117 dolardan işlem görüyor. Bu durum akaryakıt gurubu ürünlere de zam olarak yansıdı. Dün benzine 1 lira 43 kuruş zammın ardından bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 70 kuruş daha zam beklentisi oluştu. Aynı şekilde motorine dün gelen 1 lira 38 kuruş zammın ardından bugün de 97 kuruş yeni bir zam gelmesi bekleniyor. 

Şu an 24,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 25,23 liraya; 23,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 24,65 liraya yükselecek. 

Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 24,53 TL  (zam uygulanmadan) 
Motorin: 23,68 TL (zam uygulanmadan) 
LPG: 11,81 TL

1ha

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