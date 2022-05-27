Kayseri hafta sonu hava tahmini

Tahminlere göre Kayseri merkezde Cumartesi ve Pazar günleri gök gürültülü sağanak yağış ve parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan parçalı bulutlu hava yerini, Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir havaya bırakacak. Pazar günü ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Hafta sonunda en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Kayseri merkezde hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini şu şekilde:

28 Mayıs Cumartesi:

Hava durumu: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

Gece sıcaklığı: 10 derece

Gündüz sıcaklığı: 27 derece

29 Mayıs Pazar:

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Gece sıcaklığı: 11 derece

Gündüz sıcaklığı: 28 derece