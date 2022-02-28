Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok faaliyet gerçekleştiren Talas Belediyesi, vatandaşların düğünden cenazeye, sevinçten hüznüne her anında yanlarında olmaya devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 28.02.2022 14:57
  • Güncelleme: 28.02.2022 14:57
Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı

Bu kapsamda cenaze esnasında ücretsiz yıkama, taşıma ve kefen hizmetlerinin yanı sıra cenaze sonrası kıymalı pide ile ayran ikramı yapılıyor.

Cenaze sahipleriyle iletişime geçilerek gerçekleştirilen uygulamada, definin ardından sıcak kıymalı pide ile ayran, cenaze sahibi adına katılanlara ikram ediliyor.

Ayrıca cenaze sahipleri, en zor zamanlarında taziyeye gelmek isteyenlere içerisinde masa, sandalye, semaver ve aydınlatmanın da bulunduğu günün 24 saati hizmet verebilen cenaze çadırı uygulamasından da ücretsiz faydalanabiliyor.

24 saat esasına göre yapılan uygulamayla cenazesi olan vatandaşlara gece gündüz ayırt etmeksizin morg hizmetinin yanı sıra yine bir ilk olan defin sırasında telkin veren imam görevlendiriliyor.

LOKUM VE GÜL SUYU DA VAR

Bunların yanında definin ardından görevlendirilen imam, cenaze evine giderek hem aşr-ı şerif okuyup dua ediyor, hem de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın selamıyla lokum ve gül suyu ikramında bulunuyor.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kurtsoy: '28 Şubat post modern darbeyi bin yıl geçse de unutmayacağız'

Kurtsoy: “28 Şubat post modern darbeyi bin yıl geçse de unutmayacağız”

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz'

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz'

Kırsalda özverili kış çalışması

Kırsalda özverili kış çalışması

Başkan Palancıoğlu'ndan vatandaşlara çay ikramı

Başkan Palancıoğlu'ndan vatandaşlara çay ikramı

Başkan Gülsoy: 'Yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablodur, kaliteli bir büyümedir'

Başkan Gülsoy: 'Yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablodur, kaliteli bir büyümedir'

Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Kayseri'de avcılar denetlendi

Kayseri’de avcılar denetlendi

DAHA FAZLA
Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçını Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçını Halil Umut Meler yönetecek

Altın ve döviz kurlarında dalgalanma

Altın ve döviz kurlarında dalgalanma

Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması

Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması

Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı

Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nden Afganistan Programı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nden Afganistan Programı