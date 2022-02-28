Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nden Afganistan Programı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nde düzenlenen “Afganistan’da Neler Oluyor?” konulu program önceki gün Yazarlar Birliği’nin Kayseri’deki merkezinde gerçekleştirildi.

Osman Gerçek programda, Afganistan’ın coğrafi özelliklerini, kısa bir tarihçesini ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde Afganistan’da meydana gelen olaylarla ilgili bilgiler verdi. Şu anda Afganistan’ın her türlü yardıma ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu, birçok sıkıntılı süreçlerle karşı karşıya kaldıklarını ve ülke olarak İslam dünyasının hem maddi hem de manevi desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gazeteci-Yazar Osman Gerçek, Afganistan’ın 1980’lı yıllarda Rus işgaline büyük bir direniş gösterdiğini fakat daha sonra bu direniş sırasında gösterilen birlikteliğin savaş sonrası devam ettirilememesi yüzünden Afganistan’ın istikrara kavuşamadığını ifade etti.

Bu istikrarsızlık döneminde yönetime gelen Taliban’ın ilk döneminde tecrübesizliğinden kaynaklanan birtakım yanlışlar yapması ve ardından gelen Amerikan işgali ile birlikte devlet otoritesini yitirip kırsala çekildiğini ve geçtiğimiz yıla kadar Afganistan’ın kırsal kesimlerinde yürüttüğü, Amerika’nın çekilmesinden sonra bir anda kentleri ele geçirerek Afganistan İslam Emirliği adında bir devlet kurduklarını vurguladı.

Taliban’ın doğuşu ve zihni alt yapısının kökenleri konusunda da bilgi veren Osman Gerçek, İngiliz işgali sonrası bu bölgede ortaya çıkan medreseleşme faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Şu anda Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine rağmen ellerindeki imkanların çok kısıtlı olduğunu ve aylardır devlet görevlilerinin maaşlarını alamadıklarını, insanların açlık ve yoksulluk içinde hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca DAEŞ terör örgütünün saldırıları yüzünden, güvenlik tedbirlerinin de en üst düzeyde olduğunu, kamu binalarının ve otellerin etrafında özel güvenlik önlemleri alındığını bunun da günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Osman Gerçek, Afganistan’ın şu anki yönetimi ile Türkiye arasında ilişkilerin giderek arttığını, özellikle Türkiye’nin Afganistan’a yardım konusunda birçok imkanı seferber ettiğini vurgulayarak 3.sü kalkan İyilik Treni ile birlikte ülkemizdeki birçok yardım kuruluşunun ülkeye yoğun bir yardım akışında bulunmaya başladıklarını ifade etti.

Neredeyse nüfusunun yarısının açlık durumunda olduğunu belirten Osman Gerçek, 2022 yılı itibarıyla özellikle dış yardımlar konusunda Afganistan’ın önceleneceğini vurguladı.

Osman Gerçek daha sonra Afganistan’la ilgili merak edilen hususlarda ilgili dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

