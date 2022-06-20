Taksi tarifesi zamlandı Ne taksici, ne müşteri memnun

Kayseri'de taksi tarifeleri zamlandı. Artan mazot fiyatları başta olmak üzere maliyetler gerekçe gösterilirken, zamdan ne taksiciler ne de müşteriler memnun. 

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  • 20.06.2022 10:13
  • Güncelleme: 20.06.2022 10:13
Taksi tarifesi zamlandı Ne taksici, ne müşteri memnun

Kayseri’de taksicilik yapan Hacı Ömer Yıldız, taksilere uygulanan yeni fiyatlandırma hakkında konuştu. Taksi fiyatlarından müşterinin de şoförlerin de memnun olmadığını söyleyen Yıldız, “Taksi fiyatlarının zamlarından dolayı bugün hiç siftah etmedik. Taksimetreleri de bugün ayarlattık. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben yıllardır taksici olduğum için daha önceki taksicilik ile şu anki taksiciliğin arasında çok büyük bir fark olduğunu görüyorum. Taksiler şu an itibarıyla para kazanmıyor. Hem arabanın eskimesi hem de mazotu para kazandırmıyor. Vatandaş için en kısa mesafe 30 lira, biraz daha uzağa gitmek istese 100 lira tutuyor. Ben yürürüm 100 lira vermem diye tepki gösteriyorlar” dedi. 

İndi bindi tarifesinin 35 lira olduğunu belirten Yıldız, “Taksiye fakir kesim biniyor zengin kesim binmez, onların zaten arabaları oluyor. İndi bindi 35 lira oldu. Bunun sebebi mazotun çok pahalı olmasından. Ben Kayseri’de 42 yıldır taksicilik yapıyorum burada taksicilik kültürü yok. Ben emekli maaşımla ve taksicilikle geçimimi sağlıyorum. Ekmekli olmayan taksicilikle geçinenlere hayret ediyorum, demek ki Allah yardım ediyor diyorum. Geçen sene yağın filtresini 350 liraya değiştiriyorduk, şimdi ise 1000-1500 liraya değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTERİ DE ŞİKAYETÇİ, ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR’

Aynı takside çalışan taksi şoförü Ali Tütüncü, mecbur kalmadıkça kimsenin taksiye binmediğini belirterek, “Tam para kazanacağımı zannederken ya mazot yükseliyor ya araba bakımları yükseliyor. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. 7 ay önce sanayide 300 liraya yaptırdığımız bakım 1250 lira oldu. Servise bile gitmiyoruz sıradan arkadaşlarımıza yaptırıyoruz servise gitsek yağ bakımı vesaire 2500 lirayı bulur. İstanbul, Ankara, İzmir gibi değil bu şehirde taksicilik yapmak. Gurbetçiler 2 ay geliyor bitiyor 2 ay içinde para kazanıyorum bütün esnaf gurbetçi gelsin diye ölüyor. Gurbetçi geliyor 1 Euro bozduruyor 18 lira para ediyor, o bile sitem ediyor ‘çok pahalı’ diyor biz ne yapalım o zaman. Taksimetreye bastığımızda vatandaş neden bu kadar çok diyor ama mazot pahalı olduğu için bize de hak veriyorlar. Biz de istemiyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor” ifadelerine yer verdi.  Hükümetin mazot fiyatlarına dur demesi gerektiğini söyleyen Tütüncü, “Devlet mazota dur demediği sürece her şey bu şekilde yükselmeye devam edecek. Eskiden zam olunca bir şeyler durduruluyordu şimdi ipin ucu uçtu gidiyor” dedi.

Güncellenen taksi tarifesi şöyle;
Taksi açılışı: 12 lira,
Kilometre başı: 12 lira, 
Kısa mesafe: 35 lira

1ha

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