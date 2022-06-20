18 yıl aradan sonra HSYK Develi Ağır Ceza Mahkemesini yeniden kurdu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri'nin de içerisinde bulunduğu 33 ilin Başsavcısı değişti. Kararnameye göre 18 yıl aradan sonra Develi Ağır Ceza Mahkemesi yeniden kuruldu.

Develi İlçesine kurulan yeni Ağır Ceza Başkanlığı Mahkeme heyeti ve ilçenin yeni hakimleri belli oldu.

Kararnameye göre; İlteriş Altıntaş Develi Cumhuriyet Başsavcısı, Alican Aksu Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Yusuf Kenan Sarıyüz Develi Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Erhoş Develi Cumhuriyet Savcısı, Yazgül Kalkan, Dilek Ayhan, İbrahim Ayrancıoğlu ve Üzeyir Uğur ise Develi Hakimi görevine getirildi.