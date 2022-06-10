Tahir Nursaçan, OSB Başkanlığına adaylığını açıkladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yapılacak olan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

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  • 10.06.2022 14:19
  • Güncelleme: 10.06.2022 18:46
Tahir Nursaçan, OSB Başkanlığına adaylığını açıkladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yapılacak olan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Tahir Nursaçan yaptığı açıklamada; "Mâlumlarınız üzere, seçimle 2015 yılında göreve gelmiş olduğumuz Organize Sanayi Bölgesi’nde, onurlu ve şerefli, şeffaf bir yönetim anlayışı ile ne hizmetler verdiğimiz ortada iken, haksız bir şekilde 2021 yılında geçici görevden uzaklaştırma süreci işletilmiştir. Yargı süreci devam etmektedir. ’OSB’ye sahip olmaya değil, sahiplerine hizmet etmeye geliyorum’ diyerek bize oy vermiş olsun veya olmasın tüm sanayicimize için hizmet ettik. Bugün ise tüm yaşananlar Kayseri sanayicilerimizin yakın takibindedir. Belli kesimlerce sorun haline getirilen sanayicinin seçimine saygı ve kabul, tekrar test edilecektir. Güven tazeleme ısrarla sanayici önünde defaten yapılmıştır. Kasım ayında yapılan 18. Mali Genel Kurulunda ibra almış, o gün gündemin 11. maddesi gereği göreve geri iademiz değerli sanayicilerimizin oylarına sunulmuş oy çokluğu ile kabulü yönünde oylanmıştı. ’OSB’ye seçimle gelen seçimle gider’ diyen birisi olarak, Mart-2023 tarihinde yapılacak olağan genel kurul, tüm farklı niyetli gayretlerle 24 Haziran tarihinde olağanüstü genel kurul şeklinde yapılacaktır. Şahsımı göreve layık gören sanayicilerimizi yok saymamak için, yapılan genel ve mali kurulları hiçe saymaktan imtina ettiğim için, tarafımıza yapılan itibarsızlaştırma operasyonundan korkmadığımı tekrar ilan etmek için, güzel şehrim ve kıymetli hemşehrilerimin daha ileri gitmesine bir tuğla daha koymak için, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır der, adaylığımı tüm sanayici dostlarımla paylaşır, esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi.

İHA

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