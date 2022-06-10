Kayseri’de turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren KAYMEK turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ‘150 Yılda 150 Proje’ kapsamında ‘Turizm Personeli Yetiştirme Kursu’ düzenleyeceğini duyurdu.

KAYMEK’in hem istihdama hem de şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açtığı ‘santralist, ön büro elemanı, rezervasyon elemanı, seyahat işletmeciliği geliştirme ve uyum eğitimi, özel turizm rehberliği’ kurslarda şehrin turizm sektörüne kalifiye personel yetiştirecek.

4 Temmuz Pazartesi günü KAYMEK Akademi Tesisi’nde açılacak kursun kayıtları başladı.