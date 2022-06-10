Kayseri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 

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  • 10.06.2022 12:06
  • Güncelleme: 10.06.2022 12:06
Kayseri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ilk mezunlarını verdi. KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Boztosun, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek hepsini tebrik etti. Büyükkılıç, “Yavrularımızın bu mutlu anını paylaşmaktan onur duyuyor, her birini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Onlar bizim geleceğimiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü Cumhuriyetimize yakışır eserlerle taçlandırarak siz gençlerimizle birlikte kutlarız. Siz bizim geleceğimizsiniz. Aidiyet duygusu dediğimiz ailenizi sahiplenme, şehrimizi sahiplenme, ülkemizi sahiplenme, yerli ve milli anlayış içerisinde değerlerimizi sahiplenme olmazsa olmazımız olan ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, dinimizi sahiplenme duygusu içerisinde tabi ki siz sevgili gençlerimizi seviyor ve sizlere güveniyoruz. Biz de sizlere layık olma yolunda gece demeden, gündüz demeden birlik, beraberlik anlayışı içerisinde hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derviş Boztosun da fakülte hakkında bilgiler verdi. Gençlerin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Boztosun, öğrencilerin 4 yılın sonunda mezun olduklarını ve hepsini canı gönülden tebrik ettiğini ifade etti. 

Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilere diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmaları ile son buldu.

1ha

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