Tahir Nursaçan'ın OSB başkan adaylığı iptal edildi

OSB Başkanlığına adaylığını koyan Tahir Nursaçan'ın adaylığı iptal edildi. 

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  • 21.06.2022 21:34
  • Güncelleme: 21.06.2022 21:34
Tahir Nursaçan'ın OSB başkan adaylığı iptal edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Yunus İmamoğlu'nun istifası sonrasında eski OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan başkanlığa adaylığını koymuştu. 24 Haziran tarihinde yapılacak OSB Genel Kuruluna adaylığını yazılı bir açıklama ile bildiren Nursaçan'ın adaylığı Sanayi ve Ticeret Bakanlığı tarafından iptal edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının resmi yazısı Tahir Nursaçan'a tebliğ edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevden alınan Tahir Nursaçan seçime aday olduğunu açıklamıştı. Yargılama süreci devam eden Nursaçan'ın adaylığı Bakanlık tarafından iptal edildi. Nursaçan'ın adaylığının iptal edilmesi sonrasında OSB seçiminde şu an için ortak aday gösterilen Mehmet Yalçın'ın ismi bulunuyor.

1ha

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