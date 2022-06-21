Kayseri Şeker, Sarıoğlan'a yem fabrikası yapacak

Kayseri Şeker Fabrikası, Sarıoğlan ilçesine yem fabrikası kuracak. Fabrikanın yapımı için ilçe belediyesi ile Kayseri Şeker arasında protokol imzalandı. 

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  • 21.06.2022 21:31
  • Güncelleme: 21.06.2022 21:31
Kayseri Şeker, Sarıoğlan'a yem fabrikası yapacak

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti. Ayyıldırım ve Akay, Sarıoğlan ilçesine Kayseri Şeker tarafından kurulacak yem fabrikası hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

İlçeye yapılacak yem fabrikası ve ziyareti değerlendiren Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, yem fabrikası kurmak için yapılan protokol ile gerekli işlemleri başlattıklarını söyledi. Ayyıldırım “Uzun zamandır yapılan görüşmelerimizin neticesinde yem fabrikası için yapılan protokol ile gerekli işlemleri başlattık. İlçemize yapılması ile hem istihdam hem de çiftçilerimizin faydalanması yönünden faydası büyük olacak. Böylece vermiş olduğumuz bir vaadimizi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. En kısa sürede yapılarak bölgemize hizmet edecek olan Sarıoğlan Yem Fabrikası ilçemize hayırlı olsun. Bizlere destekleri ve misafirperverliği için Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay başkanıma ve tüm emeği geçenlere ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ayyıldırım’ın, Akay’ı ziyaretinde MHP Sarıoğlan İlçe Başkanı Mehmet Ardıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanı Ahmet Cerit ve Meclis Üyesi Ahmet Uzun da hazır bulundu.

1ha

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