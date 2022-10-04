Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı

Yeşilhisar'da Suriyeli ve Şanlıurfalı işçi çavuşları arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına da yansıdı. 

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  • 04.10.2022 12:11
  • Güncelleme: 04.10.2022 12:11
Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı

Olay, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı İdris Mahallesinde bulunan bir kafede dün meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı mekânda bulunan Suriyeliler ile Urfalı işçi çavuşları arasında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar karşılıklı olarak birbirine saldırdı. Kavgada mekânda bulunan tabureler de kullanıldı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle iki grup ayrılırken, kavga yaşanan kafede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

1ha

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