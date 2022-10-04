Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bu protokol ile kadın istihdamın arttırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ile sosyal sorumluluğun arttırılarak sosyal yaşama kazandırılması esas alınarak Yahyalı ilçesinde kadın kooperatifi aracılığıyla üretilen el yapımı ürünlerin kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle satışa sunulması için esaslar belirlendi. Yahyalı Kaymakamlığında yapılan imza törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Kadın Kooperatifi kurucu üyeleri katıldı.

İmza töreninden konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Kooperatifimiz ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu girişimlerinden dolayı kadın kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bereketli bir kooperatif olacak. Sayın Kayseri Valimizin ilimizin 16 ilçesinde verdiği destekle ilçemizde de kurulan kooperatifimiz için bugün iş birliği protokolü imzalıyoruz. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve kooperatifimiz el ele vererek bereketli işlere imza atacağız. El yapımı birçok ürünü YAKOP markası adı altında gerek internet üzerinden ülkemize gerekse ilçemizde satışa sunacağız. Kadınlarımız en büyük destekçileri kaymakamlığımız ve belediyemiz olacak. Bu çalışmayı el birliği ile yürüteceğiz. Yahyalı’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında, “Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla diğer ilçelerde olduğu gibi Yahyalı’mızda da Kadın Kooperatifimizi kurduk. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve kooperatif üyeleri ile bir protokol hazırlayıp imza altına aldık. Protokolün amacı girişken ve üretken kadınlarımızın devletimiz tarafından desteklenmesidir. Kadın istihdamın artırılması, kadınlarımızın sosyal etkinliklere destek vermesi, kadınlarımız desteklemesi anlamında bu protokolü imzaladık. Ben üretken yedi kadımızı tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum. Kadın Kooperatifimizin yer temini, sermaye, yatırım, araç gereç gibi ihtiyaçlarını sağlayan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e ve bizlerden desteği esirgemeyen Yahyalı Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk’e teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” İfadelerini kullandı.