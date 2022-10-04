Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PAYLAŞ
  • 04.10.2022 12:01
  • Güncelleme: 04.10.2022 12:07
Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bu protokol ile kadın istihdamın arttırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ile sosyal sorumluluğun arttırılarak sosyal yaşama kazandırılması esas alınarak Yahyalı ilçesinde kadın kooperatifi aracılığıyla üretilen el yapımı ürünlerin kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle satışa sunulması için esaslar belirlendi. Yahyalı Kaymakamlığında yapılan imza törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Kadın Kooperatifi kurucu üyeleri katıldı.

İmza töreninden konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Kooperatifimiz ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu girişimlerinden dolayı kadın kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bereketli bir kooperatif olacak. Sayın Kayseri Valimizin ilimizin 16 ilçesinde verdiği destekle ilçemizde de kurulan kooperatifimiz için bugün iş birliği protokolü imzalıyoruz. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve kooperatifimiz el ele vererek bereketli işlere imza atacağız. El yapımı birçok ürünü YAKOP markası adı altında gerek internet üzerinden ülkemize gerekse ilçemizde satışa sunacağız. Kadınlarımız en büyük destekçileri kaymakamlığımız ve belediyemiz olacak. Bu çalışmayı el birliği ile yürüteceğiz. Yahyalı’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında, “Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla diğer ilçelerde olduğu gibi Yahyalı’mızda da Kadın Kooperatifimizi kurduk. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve kooperatif üyeleri ile bir protokol hazırlayıp imza altına aldık. Protokolün amacı girişken ve üretken kadınlarımızın devletimiz tarafından desteklenmesidir. Kadın istihdamın artırılması, kadınlarımızın sosyal etkinliklere destek vermesi, kadınlarımız desteklemesi anlamında bu protokolü imzaladık. Ben üretken yedi kadımızı tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum. Kadın Kooperatifimizin yer temini, sermaye, yatırım, araç gereç gibi ihtiyaçlarını sağlayan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e ve bizlerden desteği esirgemeyen Yahyalı Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk’e teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” İfadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Suçüstü yakalanan 3 kişiye 'yasa dışı av' cezası

Suçüstü yakalanan 3 kişiye ‘yasa dışı av’ cezası

Şehit Ayşegül Pürnek'in ismi parka verilecek

Şehit Ayşegül Pürnek’in ismi parka verilecek

1914 yılına ait tarihi belge, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

1914 yılına ait tarihi belge, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz

Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet’ten öğrenebilirsiniz

Hüseyin Akay: 'Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak'

Hüseyin Akay: “Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak”

DAHA FAZLA
Talas'ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Talas’ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en yeşil Millet Bahçesi'ni oluşturuyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en yeşil Millet Bahçesi'ni oluşturuyoruz'

Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı

Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı