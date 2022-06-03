Suriye'den gelen toz fırtınası oto yıkamacıları sevindirdi

Kayseri’de etkili olan toz fırtınası, oto yıkamacıların yüzünü güldürdü. Oto yıkamacı Soner Kılıç, “Toz fırtınası işlerimize yüzde 30 oranında artırdı” dedi.

Kentte genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz fırtınası araçların üzeri de tozla kaplandı. Sabahın ilk saatlerinde araçlarının tozla kaplanmış olarak gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Oto yıkamacı Soner Kılıç, “Toz fırtınası iş olarak bizi etkiledi. Dün yıkadığımız araçlar, bugün tekrardan geri geldi. Doğa olayı olduğu için kimsenin yapacağı bir şey yok. Bu durum ister istemez işleri etkiliyor. Müşteriler; ’Dün geldik bugün yine geliyoruz’ diyorlar. Ancak yapacak bir şey yok Allah’tan geliyor. ’Bugün de aynı şeyle karşılaşır mıyız?’ diye düşünen insanlar da var. Onlar yıkatmıyorlar. ‘Arabam temiz olsun gerekirse 3 defa yıkatırım’ diyen insanlar da var. Yani hem negatif yönü hem de pozitif yönü var. Pozitif yönde etkilemesi daha fazla. İşlerimize yüzde 30 oranında artırdı. 200 TL’ye aldığımız malzeme şu anda 600 TL. 100 TL’ye aldığımız kağıt şu anda 400 TL. İster istemez artışımız oluyor. Biz vatandaşımıza az bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Şu anda Kayseri genelinde 80 TL’ye de iç dış araba yıkayan var. Biz 60 TL’den devam ediyoruz. Sadece dış yıkama 30 TL” ifadelerini kullandı.

Aracını yıkatmaya gelen bir vatandaş, dün etkisini gösteren toz bulutundan dolayı araçlarının çok kirlendiğini ve araçlarını yıkatmaya getirdiklerini söyledi.