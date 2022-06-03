'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği ve başladığı günden beri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta yine el yapımı ve organik ürün severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 03.06.2022 16:20
  • Güncelleme: 03.06.2022 20:49
'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği ve başladığı günden beri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta yine el yapımı ve organik ürün severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle sürdürülen ve her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 05 Haziran Pazar günü yine keyifli saatlere sahne olacak. İlçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda, ev işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, hamur işlerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İHA

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