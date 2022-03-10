Şura Asena'nın ölümüyle ilgili davada karar çıktı

12 Eylül 2021’de Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda iddiaya göre, Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü T.'nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden düştü. Hastanede 7 gün yaşam savaşı veren Altıntaş, hayatını kaybetti. Otopside Altıntaş’ın vücudunda uyuşturucu maddeye rastlandı. Şura Asena Altıntaş'ın itilmiş olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan Şükrü T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Şükrü T. ile avukatı hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Savcı, sanık Şükrü T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde karar verilmesini talep etti.

Sanık, önceki ifadelerini yinelediğini söyleyerek, "Asena düşmanım değildi. Ben neden böyle bir şey yapayım? Uyuşturucuyu kesinlikle ben vermedim. 2 tane kızım var. Allah'ın verdiği canı nasıl alayım? Suçsuzum" şeklinde savunma yaptı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Şükrü T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına hükmetti. Daha sonra heyet, sanığın duruşmadaki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı 25 yıla düşürerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

