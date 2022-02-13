Sultan Sazlığı’nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Manyas Gölü Kuş Cenneti’nden sonra Türkiye’nin en önemli ikinci kuş cenneti konumundaki Sultan Sazlığı Milli Parkı, su kuşlarına ev sahipliği yaparken bölge halkı için de gelir kapısı olmaya devam ediyor. Su içinde kendiliğinden yetişen kamış bitkisini Kasım’dan Şubat ayı ortalarına kadar kesen vatandaşlar, bunları işleyerek hasır haline getiriyor. Kamış balyaları, Mersin Limanı üzerinden Hollanda, Almanya ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kamışların bir bölümü ise Türkiye’de sahil bölgelerinde ve Kapadokya’da hasır şemsiye kamelya gibi objelerde değerlendiriliyor. Sultan Sazlığı’nda yılda ortalama 800 bin balya kamış hasadı yapılıyor.

Son günlerde kamış ihtiyacı artarken Sultan Sazlığı’ndan kamış kesenlerin sayısının ise düştüğü belirtildi. Ekmeğini kamıştan kazanan Atalay Atasoy, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek, her geçen gün kamış biçenlerin sayısının düştüğünü söyledi.

Bölgede kamış biçimi yapan Sabri Adıgüzel de, “Sabah erkenden kalkıp biçime gidiyoruz. Ancak artık bizden başka burada kamış biçen kalmadı. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bu geleneğe sahip çıkılması ve teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak alan olarak da ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 300’den fazla kuş türü bulunuyor.