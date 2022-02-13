Sultan Sazlığı'nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Erciyes Dağı'nın eteğinde Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri üçgeninde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda kamış biçenlerin sayısı azaldı. 

PAYLAŞ
  • 13.02.2022 11:22
  • Güncelleme: 13.02.2022 11:22
Sultan Sazlığı'nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Manyas Gölü Kuş Cenneti’nden sonra Türkiye’nin en önemli ikinci kuş cenneti konumundaki Sultan Sazlığı Milli Parkı, su kuşlarına ev sahipliği yaparken bölge halkı için de gelir kapısı olmaya devam ediyor. Su içinde kendiliğinden yetişen kamış bitkisini Kasım’dan Şubat ayı ortalarına kadar kesen vatandaşlar, bunları işleyerek hasır haline getiriyor. Kamış balyaları, Mersin Limanı üzerinden Hollanda, Almanya ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kamışların bir bölümü ise Türkiye’de sahil bölgelerinde ve Kapadokya’da hasır şemsiye kamelya gibi objelerde değerlendiriliyor. Sultan Sazlığı’nda yılda ortalama 800 bin balya kamış hasadı yapılıyor. 

Son günlerde kamış ihtiyacı artarken Sultan Sazlığı’ndan kamış kesenlerin sayısının ise düştüğü belirtildi. Ekmeğini kamıştan kazanan Atalay Atasoy, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek, her geçen gün kamış biçenlerin sayısının düştüğünü söyledi. 

Bölgede kamış biçimi yapan Sabri Adıgüzel de, “Sabah erkenden kalkıp biçime gidiyoruz. Ancak artık bizden başka burada kamış biçen kalmadı. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bu geleneğe sahip çıkılması ve teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak alan olarak da ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 300’den fazla kuş türü bulunuyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları MÜSİAD Kayseri şubesini ziyaret etti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları MÜSİAD Kayseri şubesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'ın katılımı ile Oruçreis Kentesl Dönüşüm Projesi'nde kuralar çekildi

Başkan Büyükkılıç'ın katılımı ile Oruçreis Kentesl Dönüşüm Projesi'nde kuralar çekildi

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Başkan Büyükkılıç'tan OSB'lere ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan OSB'lere ziyaret

Makina Mühendisleri Odası'nda 16. Olağan Genel Kurul başladı

Makina Mühendisleri Odası'nda 16. Olağan Genel Kurul başladı

Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Sultan Sazlığı'nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Sultan Sazlığı’nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun'

Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun'

Kayserispor, öne geçtiği maçı beraberlikle tamamladı

Kayserispor, öne geçtiği maçı beraberlikle tamamladı

Pırlanta alacaklar dikkat!

Pırlanta alacaklar dikkat!

Talas'a çok yönlü dini tesis

Talas'a çok yönlü dini tesis

Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı