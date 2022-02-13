Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılışı yapılan kütüphaneleri ziyaret ederek, gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarını hizmete açtıklarını söyledi.

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  • 13.02.2022 11:19
  • Güncelleme: 13.02.2022 12:08
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılışı yapılan kütüphaneleri ziyaret ederek, gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarını hizmete açtıklarını söyledi.

İhtiyaç olan yerlerde akıl küpü çalışma istasyonlarının yapımın devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Akıl Küpü Kütüphanelerimiz kafeteryaları ile sosyal tesis gibi hizmet vermeye başladı. Bunun gibi şu anda tam 8 tane farklı kütüphanemiz bulunuyor. İnşallah açılışına hazırlıyoruz. İlk İldem’i açıyoruz daha sonrasında da belediyemiz altında olan yeri, TOKİ’yi ve Danışmentgazi’yi açacağız. İldem, TOKİ, Danışmentgazi, Belediye Binası, Köşk, Demokrasi, Selçuklu, Gülük Mahallesi olmak üzere 8 tane Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık. Çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik çok farklı çalışmalar hazırladık. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Akıl Küpü adını verdiğiniz kütüphanelerimiz. Amacımız şehir merkezinin haricinde mahallelerimizde kütüphane oluşturarak bu gençlerimizi mahallelerde tutmak ve ailelerinin göz önünde güvenli, temiz ortamlarda çalışmalarını sağlamak. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizi elimizden geldiğince destek veriyoruz. Onların iyi yetişmesi bizim için son derece önemli. Çocuklarımız yetişirken de bulundukları mekanlar da çok önemli. Mahallelerde açacağımız bu kütüphaneler inşallah gençlerimizi geleceğe hazırlayacak güzel tesisler olacak. Tüm gençlerimizi, kitapseverleri akıl küpü kütüphanelerine bekliyoruz. İlçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

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