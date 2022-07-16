Sukaypark misafirlerini ağırlıyor

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yapılan Su Kayağı Parkı (Sukaypark), misafirlerini ağırlıyor.

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  • 16.07.2022 16:06
  • Güncelleme: 16.07.2022 16:06
Sukaypark misafirlerini ağırlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Anadolu Harikalar Diyarı’nda 100 bin metrekare alanda yer alan Sukaypark 11 senedir hizmet veriyor. 65 bin ton su tutma kapasitesine sahip yapay gölet üzerinde konumlandırılan 550 metre uzunluğa sahip mekanik tesiste aynı anda 7 kişi su kayağı yapabiliyor. Lisanslı sporcuların yanı sıra vatandaşlara da hizmet veren tesisten 11 yaşından büyük ve yüzme bilen herkes yararlanabiliyor. 
SU KAYAĞI EĞİTMENİ MURATHAN UÇAR: GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ
Sukaypark’ta eğitmen olarak görev yapan Murathan Uçar, “ 11 – 15 yaş gruplarımız ile yetişkinlere seansımız var. Buraya gelenlerden sadece iyi bir derecede yüzme şartı istiyoruz. Eğitimlerimiz ilk etapta başlangıç boardıyla başlıyor. Daha sonra orta seviye dediğimiz bir board var. Onunla devam ediyoruz en son da ileri seviye boardımız var. Halatı tutabilmek için belli bir kuvvet gerekiyor o nedenle 11 yaş altını alamıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın öncelikle yüzme bilgilerine bakıyoruz. Güvenliği ön planda tutuyoruz. Buraya gelen herkes cankurtaran gözetiminde. Temel eğitimi kenarda veriyoruz ve daha sonra onu havuzda pratiğe döküyoruz. Seanslarımız 1 saat. Ayrıca aylık ve 3 aylık aboneliklerimiz var. Burası Kayseri için güzel bir imkan ama maalesef henüz tam olarak keşfedilemedi. Ama gerek burada yaşayan gerekse de gurbetçi veya misafirlerle yabancı insanları burada ağırlıyoruz” diye konuştu
TESİS OPERATÖRÜ ENDER KEMAHLI: DİKKATLE ÇALIŞIYORUZ
Sukaypark Tesis Operatörü Ender Kemahlı ise konuşmasında, “2013 senesinden itibaren burada  550 metre hattımız var. Havuzumuzda 40 bin metre küp su bulunuyor. Yaz dönemlerinde yoğun şekilde çalışıyoruz aynı anda 7 kişi kayabiliyor. Güvenlik konusunda en ufak tavizimiz var. Bizler de makinelerde dikkatle çalışıyoruz. Su sporları en güvenli spor dalları arasındadır” ifadesinde bulundu.

1ha

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