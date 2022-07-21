Stajlarını İtalya'da yaptılar

Yeşilhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında, 2020-1-TR01-KA102-089711 numaralı, “Endüstriyel Kontrol ve Robotik Sistemlerde İstihdamı Artırmak İçin Öğrencilerin Avrupa'da Stajı” isimli projesi TÜRKİYE ULUSAL AJANSI tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında meslek lisemizin Bilişim, Elektrik-Elektronik, Makine ve Metal alanlarından 20 öğrenci, 5 öğretmen refakatinde İtalya’da farklı fabrikalarda staj yapmışlardır.

Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu staj çalışması ile uluslararası beceri aktarımı yöntemiyle öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamıştır. Katılımcılarımız yurtdışında kendi alanlarında özelleşmiş çalışmaları bulunan teknolojik fabrikalarda mesleki gelişim, sosyo-kültürel, dilsel, iş-güvenliği alanlarında çok önemli yetkinlik ve deneyimler elde etmişlerdir.

Öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yetkinlik kazanmalarının yanı sıra proje; yabancı dil becerisinin geliştirilmesi, uluslararası iş piyasasında becerilerin geliştirilmesi, kendini geliştirme bilincinin artması, diğer kültürleri tanıma ve kültürler arası işbirliği geliştirme, yabancı iş ortamlarında çalışma becerisi kazanma, yeni yazılımların alanlarına özgü geliştirilen yönlerini kullanma ve tanıma ve Avrupa iş piyasasını düzenleyen kuralların ve teknik bilgilerin öğrenilmesi gibi birçok yönden özel amaçları da karşılamıştır.

Katılımcı öğrenciler ve velileri kendilerine bu fırsatı sunan; projemizi kabulleri ve maddi destekleri için TÜRKİYE ULUSAL AJANSI’NA, yurtdışı çıkış işlemlerini sağlayan, müsaadelerini sunan ve her aşamasında projeyi destekleyen KAYSERİ VALİLİĞİ’NE, KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE, YEŞİLHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE ve YEŞİLHİSAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ okul yönetimine teşekkürlerini iletmektedir.