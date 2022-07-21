Bu koridora giren hayran kalıyor

Sivas’ın Zara ilçesi Nasır köyünde bulunan ağaç koridoru görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Sivas’ın Zara ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Nasır köyü ağaç koridoruyla dikkat çekiyor. Köy sakinleri yaklaşık 40 yıl önce kışın kar nedeniyle kaybolan yollarının belirgin olması için yol boyunca yüzlerce ağaç dikti. Köylüler diktikleri kavak ağaçlarına gözü gibi baktı. Günümüzde yaklaşık 20 metrelik boylara ulaşan devasa ağaçlar adeta köyün girişine ağaçtan bir koridor oluşturdu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu köy girişi dron ile havadan görüntülendi.

Yoldan geçenler merak ediyor

Köy sakinlerinden Yasin Aktaş, yoldan geçenlerin merak edip köyü ziyaret ettiğini söyleyerek, “Nasır köyünün giriş yolu burası. Bundan 35- 40 sene önce büyüklerimiz buralara kavak ağaçları dikmişler. Yaz, kış, sonbahar ayrı bir güzelliği var. Her mevsim ayrı bir güzelliği var. Yoldan geçenler bazen merak ediyor. Köye giriş yapıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Yaklaşık bin, bin 500 tane ağaç var. Büyüklerimiz kışın yollar belli olsun diye dikmişler” dedi.