SS Erciyes Yapı Kooperatifi Başkan Adayı Yunus Tarla:

S.S. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulunda üyelerin emeklerine ipotek koydurtmamak, üyelerin mülkiyetlerine sahip çıkmak ve imalatçı üyelerin sesi olmak için aday olduğunu belirten Yunus Tarla, 'Helalleşmek için adayım' diyen Ercan Sarıkaya'ya seslenerek, 'Helalleşecek ne gibi yanlış işlerin oldu? Hesaplaşmadan helalleşme olmaz' dedi.

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  • 26.03.2022 14:52
  • Güncelleme: 26.03.2022 14:52
SS Erciyes Yapı Kooperatifi Başkan Adayı Yunus Tarla:
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

‘YÖNETİLEMEYEN KOOPERATİFİ YÖNETİLEBİLİR DURUMA GETİRDİK’

Başkan Adayı Tarla kooperatif yönetiminde göreve geldikten sonra Kumsmall AVM'yi açtıklarını belirterek, “Kumsmall AVM’yi açarak, üyelerimizin hizmetine sunduk. Kooperatifi borç batağından çıkardık ve kooperatifin diğer iştiraklerini yönetilebilir hale getirdik. Bizlerin de üretim tesislerinin ve mağazalarının olduğu kooperatif iştiraklerinde üyelerimizin önemli emekleri vardı. Üyelerimizin emeklerine ipotek koydurtmayacağız dedik ve gecemizi gündüzümüze katarak o güne kadar yapılmış olan birçok usulsüz işleri Ercan Sarıkaya'ya rağmen düzelterek kooperatifi borç bacağından kurtardık. Açılamaz denen alışveriş merkezini açtık, zarar eden Mobitek'i kara geçirdik değer kattık, sahip çıktık" diye konuştu.

‘TAPULARI 1 AY İCERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ’
“Kooperatifimiz sahipsiz değildir ve sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Tarla, Kütle parsel olan imalat birimlerinin SSK'larını yatırarak tabularını hazırladıklarını söyleyerek, “Değerli üyelerimizin tapularını 1 ay içerisinde vereceğiz inşallah. Sessiz imalatçı üyelerimizin sorunlarını çözerek sesi olacağız. Sahip çıktık, değer kattık. Değerli üyelerimizin destekleri ile çok daha iyisi için yönetimde yer alacak işinde ehil 35 arkadaşlarımızla birlikte kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz bu önemli sınavda üyelerimizin bizlere icazet vermelerini ve kooperatiflerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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