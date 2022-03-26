Başkan Savran, öğrencilerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, H. Avni İncekara Fen Lisesi öğrencileriyle 'Kariyer Günleri' bünyesinde bir araya geldi.

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  • 26.03.2022 14:07
  • Güncelleme: 26.03.2022 14:07
Başkan Savran, öğrencilerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, H. Avni İncekara Fen Lisesi öğrencileriyle ‘Kariyer Günleri’ bünyesinde bir araya geldi.

Göreve geldiği günden itibaren eğitim ve gençlik projelerine büyük önem veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gençlerle bir araya gelerek onları dinlemeyi sürdürüyor. Belediye Başkanı Savran, son olarak H. Avni İncekara Fen Lisesi’ni ziyaret etti. İlk olarak okulun pansiyon bölümünde kalan öğrencilerle birlikte akşam yemeğini yiyen Savran ardından okul konferans salonunda bir söyleşi gerçekleştirdi. Okul Müdürü Rauf Denizler, Nevşehir Hüseyin Avni İncekara Fen Liseliler Derneği (NFLDER) yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı programda Savran, öğrencilerle keyifli ve samimi bir ortamda söyleşi gerçekleştirdi. Nevşehir’de yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve genç dostu projelerle ilgili çalışmalardan bahseden Savran, kentte eğitim, öğretim kalitesinin artması için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Başkan Savran, öğrencilerden sınav kaygısı yaşamadan hedeflerine ulaşmak için gayret göstermelerini istedi.

İHA

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