Sportif yetenek taraması devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde devam eden 'Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' programını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

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  • 26.04.2022 15:52
  • Güncelleme: 26.04.2022 16:09
Sportif yetenek taraması devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde devam eden “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” programını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Sezonunda 3. ve 4. sınıflara yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde sürüyor. Programı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ilimizde tüm heyecanıyla devam ediyor. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezimizde çok güzel bir atmosferde gerçekleştirilen tarama sonucunda 3. ve 4. Sınıflardan yeteneğini keşfettiğimiz sporcular branşlara yönlendirilerek sporun alt yapısını maksimum seviyede oluşturuyoruz. Buradan emeği geçen tüm antrenör, sportif eğitim uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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