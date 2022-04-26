İç Anadolu'nun denizine gençlerden yoğun ilgi

İç Anadolu Bölgesinin denizi olarak tabir edilen Hirfanlı Barajı bölgesinde Gençlik Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Ahi Evran Kampı ile gençler, Ramazan ayının son haftasına girilirken kamp alanı imkanlarından faydalanıyor.

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  • 26.04.2022 15:47
  • Güncelleme: 26.04.2022 15:47
İç Anadolu'nun denizine gençlerden yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İç Anadolu Bölgesinin denizi olarak tabir edilen Hirfanlı Barajı bölgesinde Gençlik Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Ahi Evran Kampı ile gençler, Ramazan ayının son haftasına girilirken kamp alanı imkanlarından faydalanıyor.

Kırşehir’de bulunan Hirfanlı Barajı bölgesinde bulunan Ahi Evran Kamp Alanı, Kırşehir ve Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi arasında Kızılırmak üzerinde yer alıyor. 1953 – 1959 yılları arasında inşa edilen ve enerji üretimi ile beraber taşkın kontrolünün sağlanmasının hedeflendiği bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla kamplar organize edilerek gençlerin izcilik eğitimleri alması sağlanıyor. Kamp eğitimlerinin Ramazan ayı süresince de devam ettiğini aktaran İl Gençlik Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin; Ramazan Ayı kamplarının yoğun katılımlarla sürdüğünü söyledi. Şahin, "YKS ve diyanet kampı olmak üzere 4 dönemde kız ve erkek öğrenciler, Ahi Evran Kampını kullanmaya başladılar. Bu alanda şimdiden bin öğrenci misafir olarak ağırlanıyor" dedi.

Kapladığı alanın büyüklüğü 26 bin 300 bin hektar olarak bilinen alan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2014 yılında hizmete açıldı. Hirfanlı Gençlik Kampı ve İzcilik Eğitim Merkezi olarak bilinen bölge eğitim merkezi kamp alanları, bungalov evler ile 2 katlı misafirhaneden oluşuyor. Kamp alanında gençler, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantiring, paintball, doğa yürüyüşü, satranç, kano, badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi aktivitelere katılıyor.

İHA

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