Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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  • 19.02.2022 17:59
  • Güncelleme: 19.02.2022 18:58
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aziz’in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal köşeye giden topun sahibi oldu.

63. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bertolacci’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Thiam’ın şutunda ise savunma son anda çizgi önünden topu uzaklaştırdı.

69. dakikada sağ kanattan Muhammed’in ortasında kaleye yönelen topu Bilal son anda kornere çelmeyi başardı.

76. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Thiam pasını Mane’ye çıkardı. Topla buluşan Mane, sol çaprazda müsait pozisyondaki Abdülkadir’i gördü. Mane’nin pasıyla topla buluşan Abdülkadir’in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada sağ kantta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Zeki topu ceza sahasına gönderdi. Kaleye giden topu Bilal güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Onur’un sağ kanttan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Thiam’ın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada Chilinho’nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Süleymanov, yaptığı sert vuruşla aradaki farkı 1’e indiren golü kaydetti. 2-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Gökhan Barcın xx

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xx, Abdulkadir xx, İbrahim x (Attamah dk. 34 x), Thiam xx (İlhan dk. 86 ?), Cardoso xx (Mane dk. 46 xx), Bertolacci x (Campanharo dk. 68 x), Gavranovic xx (Ramazan dk. 85 ?)

Yedekler: Lung, Yasir, Kolovetsios, Emre, Gökhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Giresunspor: Okan x, Aziz x, Diarra x, Sergen x (Balde dk. 87 ?), Zeki xx, Traore xx (Muhammed dk. 46 xx), Flavio xx, Chilinho x, Diabate xx (Champness dk. 73 x), Sergio x (Süleymanov dk. 65 xx), Doukara x (Umut dk. 46 x)

Yedekler: Onurcan, Douglas, Hayrullah, Fatih, Pelupessy

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Gavranovic (dk. 29), Mert (dk. 45) (Kayserispor), Süleymanov (dk. 87) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: İbrahim, Bertolacci, Carole, Onur (Kayserispor), Sergen, Chilinho, Süleymanov (Giresunspor)

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