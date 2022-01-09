Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç bitti)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

PAYLAŞ
  • 09.01.2022 16:53
  • Güncelleme: 09.01.2022 17:46
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç bitti)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, Altay’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada sol kanattan hareketlenen Carole’ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek’in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis’in müdahalesi ile çıkarıldı.

20. dakikada Kayserispor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Zeki’nin ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’un kucağında kaldı.

33. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur’un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Cemil Tunç xxx

Yukatel Kayserispor: Lung xxx , Attamah xxx, Hosseini xx, Cardoso xx, Mustafa xxx, Emrah xxx, Gavranovic xx, Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Uzodimma xx

Yedekler: Cenk, Bilal, Gökhan, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Talha, Yasir, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Altay: Lis xxx, Naderi xx, Ceyhun xxx, Zeki xxx, Martin xxx, Bamba xxx, Thaciano xx, Marco xx, Murat xx, Thiam xx, Erenxx

Yedekler: Cihan, Kappel, Ahmed, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim, Deniz, özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur'

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur"

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

DAHA FAZLA
Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Kimlik kartlarında 'e-İmza' dönemi başlıyor

Kimlik kartlarında ‘e-İmza’ dönemi başlıyor

Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Özdemir: 'Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti'

Özdemir: “Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti”