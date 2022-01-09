7 yaşındaki Beyza'dan 'Lütfen Kapadokya'mızı kirletmeyin' çağrısı

Ürgüp Milli İrade Platformu tarafından organize edilen 'Daha Temiz Bir Kapadokya' sloganıyla başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen vadi temizliğine 25 gönüllü katıldı.

PAYLAŞ
  • 09.01.2022 16:07
  • Güncelleme: 09.01.2022 16:07
7 yaşındaki Beyza'dan 'Lütfen Kapadokya'mızı kirletmeyin' çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Milli İrade Platformu tarafından organize edilen “Daha Temiz Bir Kapadokya” sloganıyla başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen vadi temizliğine 25 gönüllü katıldı.

“Daha Temiz Bir Kapadokya” için temizlik çalışmalarına katılan gönüllüler ilk olarak Big Bus otobüsle Devrent Vadisine geldi. Burada eldivenlerini giyen gönüllüler ellerine aldıkları çöp torbaları ile vadiye dağıldı.

“Kapadokya’mızı kirletmeyin”

Annesi ile birlikte temizlik çalışmasına katılan 7 yaşındaki Beyza Yalçın’ın çağrısı büyüklere ders niteliğindeydi. Yalçın büyüklerine, “Bugün Kapadokya’da temizlik yapıyoruz. Lütfen buralara geldiğinizde kirletmeyin” çağrısında bulundu.

4 yaşındaki Hasan Buğra Turan da, “Çöp topluyorum. Çünkü kirli. Kapadokya’yı kirletmeyin” dedi.

Gönüllü olarak çevre temizliğine katılan Ahmet Özcan da yaptığı açıklamada, “Ürgüplüyüm. Ürgüp’te kalıyorum. Sosyal faaliyetlere biraz ilgimiz var. Buralarda gezerken bakıyoruz, insanlar bölgeyi çok hor kullanıyorlar. Her taraf çöp, pislik içerisinde. Bunun için arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir katkımız olsun diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Duyarlılık çağrısında bulunan Özcan, “Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Artık kendimize gelelim. Bölgemizi temiz tutalım. Yurt dışından gelen yabancılar, İslam’ın temiz olduğunu anlasınlar. Her yer tertemiz olsun” dedi.

“Daha Temiz Kapadokya”

Ürgüp Milli İrade Platformunun bileşenlerinden olan Mehmet Berat da yaptığı açıklamada “Geleneksel hale getirdiğimiz çöp toplama etkinliğinin birindeyiz. İki yıldır Devrent Vadisi’nde seyir alanlarının etrafını toplamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Şişeleri kırmayın”

"Daha temiz bir Kapadokya görmek mümkün diyen" Berat, misafirlere de şişeleri kırmayın çağrısında bulundu. “Kapadokya vadilerinin daha temiz olması için çalışıyoruz. Şu an alanda 25 gönüllü var. Sayı kalabalık olduğunda daha fazla alanı temizliyoruz. Sayı kalabalık olunca inilemeyen yerlere de iniyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir günde yaklaşık 5 ton çöp toplamayı hedefleyen Milli İrade Platformu gönüllüleri topladıkları çöpleri toplanma merkezine göndererek, ekonomiye katkı sağlıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç bitti)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç bitti)

Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur'

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur"

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

DAHA FAZLA
Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Kimlik kartlarında 'e-İmza' dönemi başlıyor

Kimlik kartlarında ‘e-İmza’ dönemi başlıyor

Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Özdemir: 'Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti'

Özdemir: “Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti”