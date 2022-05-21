Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas'ta karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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  • 21.05.2022 17:57
  • Güncelleme: 21.05.2022 20:40
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas’ta karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso’nun şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Kerem’in ortasında ceza sahası içinde Konate’nin vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti.

63. dakikada ceza sahası içerisinde Felix’in pasında Kerem kale önünde topu ağlara yolladı. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Özgür Ethem xx, Deniz Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Emre xx, Goutas xx, Camara xx, Mehmet xx (Emirhan dk. 60 xx), Ziya xx, Cofie xx (Kaan dk. 89 ?), Özkan xx (Fajr dk. 84 ?), Sefa xx, Kerem xxx (Halit dk. 89 ?), Felix xxx (Uğur dk. 84 ?), Konate xx

Yedekler: Muammer, Erdoğan, Hakan, Ahmet, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Kayserispor: Bilal xx, Uğur xx, Kolocetsios xx, Abdulkadir xx, Yasir xx, İbrahim xx (Janheh dk. 79 ?), Carlos xx (Hayrullah dk. 46 xx), Cardoso xx, Gökhaün xx (Mehmet Eray Özbek dk. 87 ?), Gavranovic xx (Talha dk. 46 xx), İlhan xx (Ethem dk. 69 xx)

Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Emin, Kürşat, Arif,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Felix (dk. 21), Kerem (dk. 63) (Sivasspor), Cardoso (dk. 57) (Y. Kayserispor)

İHA

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