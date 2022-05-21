Develi Eski Kaymakamı Murat Duru, Çankaya kaymakamı oldu

Kayseri Develi ilçesinin eski Kaymakamı Murat Duru, vekaleten Ankara Çankaya Kaymakamlığı görevine getirildi. 

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  • 21.05.2022 17:06
  • Güncelleme: 21.05.2022 17:06
Develi Eski Kaymakamı Murat Duru, Çankaya kaymakamı oldu

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara’nın Kırşehir Valiliği görevine atanmasının ardından, boşalan Çankaya Kaymakamlığı görevine Develi eski kaymakamı Çerkezköy kaymakamı Murat Duru, geçici görevle Çankaya kaymakamlığı görevine getirildi. 

Çankaya Kaymakamı Duru, yaptığı yazılı açıklamada, 9 ay süren görevinde, Çerkezköy esnafına ve tüm vatandaşlarla elinden geldiğince diyalog halinde olup yardımlarda bulunduğunu belirtti. Duru, “Halkın ve Hakkın Kaymakamı olarak Çerkezköy’ümüzün güzel insanları hemşerilerimi Türkiye Cumhuriyeti Devletimizle bütünleştirip kaynaştırarak adeta köprü olmaya çalıştım. 9 aylık görev sürecimde 12 mahallemizin her birine Cuma programları düzenleyerek her defasında ziyaret edip muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla sıcak, samimi ve direk ilişkiler kurarak sorunları yerinde tespit edip çözümler bulmaya çalıştım. Arz-ı veda vakti yaklaşırken; “ne mutlu İslam inancıyla yoğrulmuş Müslüman Necip Büyük Türk Milletine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet edenlere’ diyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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