Motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

Niğde'de Nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

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  • 21.05.2022 16:30
  • Güncelleme: 21.05.2022 16:30
Motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Niğde’de son dönemde meydana gelen kazalara ilişkin KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin yol açtığı trafik kazalarını gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan görüntülerde; caddelerin kesiştiği noktada meydana gelen kazada motosiklet, yan yoldan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, yardımına ilk koşan ise arkasında bulunan bir başka motosiklet sürücüsü oldu.

Öte yandan, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobilin çarpması da KGYS kameralarınca kaydedildi. Her iki kazada yaralananlar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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