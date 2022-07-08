Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

Kayseri Spor A.Ş U12 ve U11 takımları Kayseri şampiyonu oldu.

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  • 08.07.2022 11:25
  • Güncelleme: 08.07.2022 11:59
Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Spor A.Ş U12 ve U11 takımları Kayseri şampiyonu oldu.

U12 ve U11 yerel liginde 2021-2022 sezonu oynanan final maçı ile tamamlandı. Erkilet Stadı 1 ve 2 nolu sahalarda oynanan final maçlarını kazanan Spor A.Ş mutlu sona ulaşan taraf oldu. Spor A.Ş U12 Ligi final maçında Erkiletspor’u 4-1 mağlup ederken, U11 Ligi final maçında yine Erkiletspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup ederek iki kategoride Kayseri şampiyonu oldu. Final maçlarının ardından Spor A.Ş U122 ve U11 takımlarını kupalarını ve madalyalarını düzenlenen tören ile aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’den yapılan açıklamada; "Futbol takımlarımızdan iki şampiyonluk birden. Kayseri’de düzenlenen U12 ve U11 yerel liglerinde her iki takımımız oynadıkları final maçlarını kazanarak ligi namağlup ve en az gol yiyen takım olarak şampiyon olarak tamamladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç şampiyon olan takımımızı, sporcularımızın ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik etti” denildi.

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İHA

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