Kurban Bayramı olmasına rağmen et satışları iyi durumda

Geçtiğimiz senelerde kurban öncesi et satışlarının durduğunu anımsatan kasap Salim İnanç, kırmızı et ve tavuk eti satışlarına talebin hala devam ettiğini söyledi.

Kayseri’de Kurban Bayramı heyecanı sürerken kasaplarda satışların düşmesi bekleniyor. Ancak bu bayram öyle olmadı. Kurban Bayramı’nın et satışlarına etkisini anlatan kasap Salim İnanç, satışların normal düzeyde devam ettiğini kaydetti. Tavuktaki fiyat artışına göre kırmızı et fiyatının ucuz olduğunu belirten İnanç, “Kayseri’ye göre et fiyatları normal. Ete talep var, vatandaş 6 bin lira sığıra verip kesene kadar, diyanete 1700 lira bağışlamayı tercih ediyor. Artık kesiliyor kesilmiyor kendileri bilir. Kasaptan et alıyorlar 20- 30 kilo yani ete talepten şu an memnunuz. Satışım iyi, ben boş kalmıyorum çok şükür.” dedi.

‘DAHA ÖNCE KURBAN ÖNCESİ ET SATIŞI DURURDU’

Etin kalitesinin fiyatının pahalı olmasıyla alakalı olmadığını belirten İnanç, kaliteli etin tezgahtaki görünüşünden belli olduğunu vurguladı. İnanç, “Kilo başı 5 lira kazansam yeterli, işimiz gücümüz de çok iyi. Bundan iyi iş, fırsatçılık yapmıyoruz. Kurban olmasına rağmen ete talep var. Bundan 20 sene evvel, kurbanın son haftası et satışı olmazdı.

Kasaplardaki güncel kırmızı et ve tavuk fiyatları ise şu şekilde:

Dana Kıyma kilosu 115 lira,

Dana Sırt kilosu 140 lira,

Tün tavuk kilosu 40 lira,

Tavuk kanat kilosu 62 lira.