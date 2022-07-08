Dün indirim gelen motorine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Brent petrol ve kur fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt gurubu ürünlerine zam olarak yansıyor. Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine 81 kuruş zam bekleniyor. Bu gece yarısından geçerli olması beklenen zammın pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtildi.

Şu an 24,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı beklenen zam sonrası 25,64 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatına dün gece 2 lira 9 kuruş indirimi gelmişti. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 25,43 TL

Motorin: 24,83 TL (Zam uygulanmadan)

LPG: 10,7 TL