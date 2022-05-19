Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel basketbol turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, Cumhuriyet Meydanı'nda 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

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  • 19.05.2022 15:40
  • Güncelleme: 19.05.2022 19:06
Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel basketbol turnuvası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Cumhuriyet Meydanı’nda 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat ve spor alanında çeşitli etkinlerle vatandaşları buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinliğe daha imza attı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Basketbol İl Temsilciliği ve Spor A.Ş. işbirliğinde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Tamamlanan ve büyük çekişmeye sahne olan turnuva sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, tüm takımları tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, bu vesileyle bir kez daha tüm Kayserililerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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İHA

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