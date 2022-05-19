13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • 19.05.2022 15:09
  • Güncelleme: 19.05.2022 19:07
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’hırsızlık’ suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Ziya Gökalp mahallesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.R.A., cezaevine teslim edildi.

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İHA

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