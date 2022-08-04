Spor A.Ş. Su Kayağı takımı Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Su kayağı ile spor okullarında tanışan ve 2 ile 7 senedir bu branşı yapan 15 genç haftada 2 kez ikişer saat antrenman yapıyor. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan SukayPark’ta sporculara antrenörlük yapan Murathan Uçar açıklamalarda bulundu. Murathan Uçar konuşmasında, “Erciyes Kayak Merkezi’nden inip buraya geliyoruz. Kayak yapmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca buraya yoğunluk var. İnsanlar burayı ve su kayağı sporunu sevdi. Hobi amaçlı gelenlerin dışında lisanslı sporcularımız var. Şu anda Türkiye Şampiyonaları var. Çocuklarımızın su kayağı sporunda 15 sporcu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sporu 1 ila 7 yıldır yapan çocuklarımız var. Yaş kategorilerine göre çalışıyoruz. Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var bu çocuklar buna hazırlanıyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sporcularımızın aileleri de sağ olsun bizim en büyük destekçimizler. Güzel dönüşler alıyoruz. Spor okullarına Kayseri Spor A.Ş. sayfasından katılabiliyorlar. Yaz spor okullarımız 3 dönemden oluşuyor. Bu sene için 3’üncü dönem kayıtlarımızda başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler buradan yapabilirler” açıklamalarda bulundu.

MEHMET CAN ÖZÇİLSAL: DERECE BEKLİYORUZ

Kayseri Spor A.Ş. Su Kayağı sporcusu Mehmet Can Özçilsal ise konuşmasında, “Bu spora 11 yaşında başladım. Önce kurslarla başladım, daha sonra kendimi geliştirdiğimde hocalar beni kulüp bünyesine dahil etti. Bu zamana kadar iki kere müsabakaya gittik. O zamanlar yaşım küçüktü çok bir derecem olmadı ama elimden geleni yaptım. Bu sende bir yarışmamız olacak derece bekliyoruz. Haftada iki gün ikişer saat çalışıyoruz. Hedeflerimiz için uğraşıyoruz” açıklamasında bulundu.