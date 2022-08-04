Komşular arasındaki su meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta bahçe sulama meselesi nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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  • 04.08.2022 17:55
  • Güncelleme: 04.08.2022 17:55
Komşular arasındaki su meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta bahçe sulama meselesi nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana gelen olayda, Seyit Karaköse (66) karşı komşuları İsmail Polat (65) ve eşi Ayşe Polat (62) ile köy çeşmesinden bahçe sulama meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyit Karaköse evinde bulunan av tüfeğini alarak önce Ayşe Polat’a ardından eşi İsmail Polat’a ateş etti. Ayşe Polat olay yerinde yaşamını yitirirken İsmail Polat ise yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı Sadettin Karaköse, Yerköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Ayşe Polat’ın cenazesi ise otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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