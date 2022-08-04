Çocukların hayali model uçak yapımı kursunda gerçeğe dönüşüyor

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği, 7-14 yaş arası çocuklarda modelciliği ve havacılığı sevdirmesinin yanı sıra el becerisini de geliştiren Model Uçak Yapımı Kursunda geleceğin yetenekleri yetişiyor.

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  • 04.08.2022 17:11
  • Güncelleme: 04.08.2022 18:43
Çocukların hayali model uçak yapımı kursunda gerçeğe dönüşüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği, 7-14 yaş arası çocuklarda modelciliği ve havacılığı sevdirmesinin yanı sıra el becerisini de geliştiren Model Uçak Yapımı Kursunda geleceğin yetenekleri yetişiyor.

Çocukların yaşamı boyunca mesleki gelişimine katkıda bulunarak daha üretken olmalarını sağladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Model uçak yapımı kursumuzu, havacılığa ve model uçak yapımına merakı olan çocuklarımızın hobilerini en güzel şekilde değerlendirmeleri adına açtık. Belsin, Necip Fazıl Kısakürek, Danışmentgazi Sosyal Tesislerinde teorik ve uygulamalı olarak 7-14 yaş grubu çocuklara eğitim veriliyor. 1980’li yıllara dayanan model uçak yapımı çocuklarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayarak üretken bireyler olmaları adına önemli bir adım. Uçak ve gemi yapımına merakı olan çocuklar kursa gelmek için sabah ve öğle grubunu tercih etmekte. Uçan cisimleri ölçeklendirip ayrıntılarına inerek oluşturuyorlar. Hem eğlenip hem öğrenecekleri bu kursta hobilerini koleksiyon haline getirip geleceğe taşıma imkânları da olacak. Günümüzde model uçak ve gemiler en çok tutulan oyuncaklar haline geldi. Çocuklarımız kendi oyuncaklarını yapıp oynayacaklar. Havacılığa ve model uçak yapımına ilgi duyan tüm çocuklarımızın başarılar dilerim” dedi.

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İHA

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