Sorgun Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

Sorgun Belediyesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurduğu çadırda ramazan süresince 500 kişiye iftar yemeği verecek.

PAYLAŞ
  • 31.03.2022 13:40
  • Güncelleme: 31.03.2022 13:40
Sorgun Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sorgun Belediyesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı’na kurduğu çadırda ramazan süresince 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Sorgun Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Şakir Efendi Şehir Meydanına kurulan iftar çadırında her gün hayırseverlerin de desteği ile ilçe halkına iftar yemeği verilecek.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkânı olmayan vatandaşlarımızın faydalanması için 500 kişinin rahatlıkla iftar yapabileceği iftar çadırlarımızı Şakir Efendi Şehir Meydanında hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Burada misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Gülsoy : 'Şubat ayında 311 milyon 163 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy : 'Şubat ayında 311 milyon 163 bin dolar ihracat yaptık'

Büyükkılıç'tan 16 ilçeye 3 yılda 200 kez ziyaret

Büyükkılıç'tan 16 ilçeye 3 yılda 200 kez ziyaret

Ağaçlar çiçek açtı, don riski düşündürüyor

Ağaçlar çiçek açtı, don riski düşündürüyor

Büyükkılıç'tan Ankara temasları

Büyükkılıç'tan Ankara temasları

Yeşilhisar'da korkutan yangın

Yeşilhisar’da korkutan yangın

İncesu'da Ramazan öncesi hijyen ve tartı denetimi

İncesu’da Ramazan öncesi hijyen ve tartı denetimi

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine son iki günde 2. indirim

Motorine son iki günde 2. indirim

Kayseri OSB yönetimi Ankara'da

Kayseri OSB yönetimi Ankara'da

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde kura çekimi yaptı

Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde kura çekimi yaptı

Kayseri tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Kayseri tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Talas Belediyesi'ne ödül yağmuru

Talas Belediyesi'ne ödül yağmuru

Kocasinan'da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler

Kocasinan'da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı öncesi çalışanlarla bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı öncesi çalışanlarla bir araya geldi