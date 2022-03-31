Kayseri tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Şubat ayında ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,43 artışla 311 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

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  • 31.03.2022 13:42
  • Güncelleme: 31.03.2022 13:46
Kayseri tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Şubat ayında ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,43 artışla 311 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Şubat ayında Kayseri ihracatı bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 19,43 oranında artarken, bu artış geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 16,40 olarak gerçekleşti.

TÜİK 2022 yılı şubat ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Şubat ayı ihracatımız, bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 19,43 artışla 311 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ilk iki aylık artışımız ise yüzde 16,40 oranında gerçekleşerek 579 milyon 188 bin dolar oldu. Aylık bazda ise bir önceki aya göre yüzde 16’nın biraz üzerinde bir artışımız var ki bununda ihracatta yakaladığımız ivme açısından önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

2022 yılı şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

Türkiye’nin 2021 yılında yakaladığı büyüme rakamlarında ihracatın payının büyük olduğunu ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Ekonomimiz son 10 yılın en yüksek performansını göstererek 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattı. Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında gelmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah geçen yıl yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirerek, 2022 yılında da yaptığımız ihracat ile büyümeye en ciddi katkıyı sağlayacağız. Hedefimize emin adımlarla ilerlerken, ülke ekonomisine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

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